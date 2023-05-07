ÖZGEÇMİŞİ

09.06.1969’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzincan’da tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında Ak Parti Erzincan İl Başkanlığı Kurucuları arasında yer aldı. 2002-2007 yılları arasında Seçim İşleri Başkanı, 2004 -2014 yılları arasında Erzincan Belediyesi Meclis Üyeliği ve 2007-2009 yılları arasında Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 2009-2014 yılları arasında Erzincan Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Şireci, evli ve 2 çocuk babasıdır.