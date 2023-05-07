ÖZGEÇMİŞİ

Makine Yüksek Mühendisi; Erzincan Refahiye Alaçayır Köyü İlkokulu, Erzincan Kemah Ortaokulu ve İstanbul Pertevniyal Lisesinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini 1978 yılında bitirdi. Aynı üniversitede üstün başarı ile yüksek lisansını tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi unvanına sahip oldu. 1979 - 1981 yılları arasında İTÜ bünyesinde asistan olarak görev yaptı. Motor, traktör ve ziraat makineleri konusunda yapılan prototip çalışmalarında görev aldı. 1984-1994 yılları arasında otomotiv yan sanayisinde sırasıyla İşletme Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 1994 yılında İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kuruluşları olan İSFALT, İSBAK, İSTON, İSMER ve BELTUR'da görev aldı. 31 Aralık 2002 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Bu dönemde Yüksek Hızlı Tren projesi başta olmak üzere 100'den fazla demir yolu projesinin hayata geçirilmesine katkılar sağladı. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğündeki çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanından inovasyon ödülü aldı. Türk Telekom, TTNET, TÜRKSAT ve TÜPRAŞ yönetim kurullarında görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Karaman, evli ve 3 çocuk babasıdır.