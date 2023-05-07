ÖZGEÇMİŞİ

Fatma ÖNCÜ, 19 Şubat 1976 tarihinde ERZURUM İspir’de doğdu. Babasının adı Memet, annesinin adı Hafize’dir. İlk ve ortaöğretimini İZMİR’de tamamladı. Lisans düzeyinde Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Uluslararası düzeyde petrol üretimi yapan Fransız(NV.TURKSE PERENCO) ADLI firmada uzun yıllar üst düzey yönetici olarak çalıştı. Aktif siyaset hayatına 2011 yılında AK Parti 9. Sıra Milletvekili Adayı olarak başladı. 2013-2015 AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılında ANKARA 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili adayı oldu. 15 Temmuz 2021 tarihinde Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atandı.16 Mart 2023 tarihinde Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldı. Evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.