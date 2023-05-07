ÖZGEÇMİŞİ

1997 yılında Eskişehir’de doğdu. Aslen Afyon Emirdağlı olup İnşaat Mühendisidir. 2019 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaparak eğitim hayatına devam etmektedir. Siyasi hayatına 2018 yılında Eskişehir İl Gençlik Kolları Ar-Ge ve Eğitim başkanı olarak başladı. 2019 yılında Eskişehir İl Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler başkanı olarak atandı. 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi’nde MKYK üyesi olarak seçildi. Üniversiteli Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği Eskişehir Temsilcisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi Gönüllü Lideri, EVAK Gençlik Kurulu başkan yardımcısı ve TÜGVA Üyesidir.