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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN ÇİZMELİOĞLU

Hakan Çizmelioğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi
Hakan Çizmelioğlu
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Eskişehir
  • MESLEĞİ : İşletmeci
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1984
Kaynak: Anadolu Ajansı