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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ

Mehmet Eyup Özkeçeci

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mehmet Eyup Özkeçeci
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : İşletmeci
  • EĞİTİM DURUMU : Ön lisans
  • DOĞUM YILI : 1960
Kaynak: Anadolu Ajansı