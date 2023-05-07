ÖZGEÇMİŞİ

Ali Temür, 25 Mart 1964'te Giresun Lapa Köyü'nde doğdu. Babasının adı Hayati, annesinin adı Şaziye'dir. Metalurji Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ticaretle uğraştı. Temürler Gıda Sanayii Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu ve yöneticiliğini yaptı. Siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında üye ve yönetici olarak görev üstlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem Giresun Milletvekili. 22. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu üyeliğine seçildi. KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Almanca ve Arapça bilen Temür, evli ve 4 çocuk babasıdır.