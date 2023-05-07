ÖZGEÇMİŞİ

1979 doğumlu olup, baba adı Mecit, anne adı Hadra'dır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Hatay'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra avukatlık stajını tamamlayıp avukat oldu. Proje tasarım ve bilişim sektörlerinde ticaretle iştigal etti. Hukuk ve Değişim Derneği Danışma Kurulu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesidir. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Halen AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Arapça bilen Özel evli ve 4 çocuk babasıdır.