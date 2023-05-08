ÖZGEÇMİŞİ

Isparta - 1968, Oktay, Emine. İş Adamı; 1979 yılında Isparta Cumhuriyet İlkokulundan, 1986 yılında Isparta İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 18 yıl aktif futbol oynadı. Isparta'da inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdi. 1993 yılında Refah Partisi Isparta Merkez İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1998 yılında Fazilet Partisinin Isparta Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Daha sonra AK PARTİ Isparta İl Teşkilat Başkanlığı, 2007 SKM Başkanlığı, 2009 Yerel Seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği ve 2009 - 2012 yılları arasında AK PARTİ Isparta İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Gökgöz, evli ve 4 çocuk babasıdır.