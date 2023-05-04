ÖZGEÇMİŞİ

Giresun / Bulancak - 1967, Mehmet, Melahat. Reklam ve Organizasyoncu; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Beykent Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünde Sivil Toplum alanında, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümünde Liderliğin Siyaset Bilimindeki Uygulaması alanında yüksek lisansını yaptı. Reklam ve organizasyon üzerine ticari faaliyetlerde bulundu. İBB Meclis Üyeliği ve Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 26 ve 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Turan, evli ve 2 çocuk babasıdır.