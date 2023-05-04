ÖZGEÇMİŞİ

Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili (10 / 38, 466, 494, 536, 978, 983, 984) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Rize - 1973, Mehmet Yalçın, Semriz. Eczacı; Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Indiana Üniversitesinde Halk Sağlığı yüksek lisansını tamamladı. 2009-2018 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Proje Danışmanlığı, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında müşavirlik yaptı. Aynı dönemde tütün kontrolü, obeziteyi önleme, kadına karşı şiddet alanlarında çalışmalar yürüttü ve bu alanlarda sosyal kampanyalar yönetti. Yeşilay ve Kadın ve Demokrasi Derneği Toplumsal Farkındalık Komisyonu üyelikleri yaptı.