ÖZGEÇMİŞİ

Av. Nurettin Alan, 1973 yılında Tokat'ta doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Tokat'ta tamamladıktan sonra, yüksek öğretimine İÜ Hukuk Fakültesi'nde devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1999 yılında mezun olmuştur. Askerlik görevini Bursa'da yapmıştır. İstanbul Barosu'na kaytlı olup, 2001 yılından itibaren serbest avukat olarak kariyerini sürdürmektedir. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olup tez aşamasındadır. İş Hukuku, Aile Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İdare-Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra Hukuku'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış, yurtiçi ve yurtdışındaki müvekkilere hizmet vermektedir.