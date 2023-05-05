ÖZGEÇMİŞİ

Cahit Altunay (d. 1962, Keşan), Türk siyasetçi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Mezunudur. AK Parti Gaziosmanpaşa Kurucu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2002- 2003 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı, 2004 yılından beri devam eden Vilayetler Hizmetler Birliği yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2009 yılları arasında İl Genel Meclis Üyeliği yapmıştır. 2005 yılından 9 Kasım 2008 tarihinde yapılan Olağan Kongre’ye kadar Gaziosmanpaşa Ak Parti İlçe Başkanlığı görevi yaparken Sultangazi ilçesi Belediye Başkanı Aday Adayı olmak için görevinden ayrıldı ve 2009 yılında Sultangazi Belediyesinin ilk başkanı olmuştur. Görevine Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak devam eden Altunay evli ve üç çocuk babasıdır.