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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERŞAT YILDIRIM

Ferşat Yıldırım

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ferşat Yıldırım
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : Endüstri Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1978
Kaynak: Anadolu Ajansı