ÖZGEÇMİŞİ

Halit Yerebakan, 08.08.1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Amerika ve Türkiye’de ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayıp başarı bursu ile 2006 yılında tıp eğitimini tamamladı. Tıp fakültesine girdiği ilk yıl kalp-damar cerrahı olma hayalini kurmaya başlayan ve tüm eğitim dönemi boyunca kendisini bu branşta akademik olarak ilerlemeye adayan Halit Yerebakan, 2007 yılında girmiş olduğu Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda alanında tek tercih yaparak kazandığı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimine başlamıştır. Kalp cerrahisi konusunda tıp fakültesine başladığı günden itibaren merak ve heyacan duyan Halit Yerebakan, tüm eğitim yılları boyunca sırasıyla Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Columbia Üniversitesi New York Presbyterian Hastanesi ve Belçika’da OLV Ziekenhuis Hastanesi gibi dünyanın kalp ve damar cerrahisinde önde gelen merkezlerinde öğrencilik yıllarını stajer hekim olarak geçirmiş ve bilimsel yayınlarının yanı sıra sağlık iletişimi konusunda çalışmalarına öğrencilik yıllarında başlamıştır. Tıp Fakültesi’nin sonuna geldiğinde bir yol ayrımına gelen Yerebakan, Cenevre Üniversitesi kalp ve damar cerrahisi kliniğine asistan olarak ve New York Presbyterian Hastanesine ise kalp ve damar cerrahisi alanında kök hücre uygulamalarında araştırma görevlisi olarak kabul edilmiştir. Yurt dışında meslek hayatına başlamak yerine ülkemizde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde kalp ve damar cerrahisi eğitimini almak üzere ihtisas programına başlamıştır.