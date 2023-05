ÖZGEÇMİŞİ

Gazeteci-yazar, eğitimci, tv programı yorumcusu, araştırmacı yazar. Kitaplarında ve gazete yazılarında Kökce soyadını kullanmakta, medyada Halime Kökçe olarak da geçmektedir. 1974 yılında Rize’nin Karaağaç (Raşot) köyünde doğdu. İlkokulu İzmit’te okudu. İstanbul Fatih Kız Lisesini bitirdikten sonra 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden “Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Başörtüsü Eylemleri” teziyle mezun oldu. Tezi Doğu Batı dergisinde yayınlandı. 1998’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini başörtüsü yasağı dolayısıyla ancak 11 yıl sonra tamamlayabildi ve 2009’da “Two Transformative Actors of Turkish Politics: Justice and Development Party and Kurds” başlıklı teziyle mezun oldu.