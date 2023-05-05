ÖZGEÇMİŞİ

Malatya / Darende - 1968, Mehmet, Hatice. İktisatçı, İş Adamı; Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler alarak sosyal ve ekonomik çalışmalar yaptı. Fazilet Partisi Zeytinburnu İlçe Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkanvekilliği ve Belediye Başkanvekilliği; AK PARTİ Küçükçekmece Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkanvekilliği; Başakşehir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi seçilerek AK PARTİ İstanbul Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı. 25. ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde Almanca bilen Dalkılıç, evli ve 3 çocuk babasıdır.