ÖZGEÇMİŞİ

1976 yılında Gümüşhane’de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Siyasi hayatına Ak Parti’de 2002 yılında Küçükçekmece Yeşilova mahallesi Mahalle yönetim kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla İkinci kongre döneminde 2008 yılında ilçe yedek yönetim kurulu üyesi, üçüncü kongre döneminde ilçe yönetim kurulu üyesi, dördüncü yönetim kurulu döneminde ilçe yürütme kurulu üyesi olarak seçildi. Bu süre zarfında ilçe Seçim kurulu üyeliği, ilçe Seçim işleri başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Akabinde 2013- 2021 yılları arasında AKPARTİ KÜÇÜKÇEKMECE ilçe başkanlığı vazifesini üstlendi Hukukçular Derneği üyeliği, İlim yayma cemiyeti Küçükçekmece kurucu yönetim kurulu üyeliği, Motor Spor Kulüpleri yöneticiliği, Yeşilova Esnaf Spor yönetim kurulu üyeliği, Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma Derneği danışma kurulu üyeliği görevlerini yürüten Siyasetçi Korkut, iş yaşamına İstanbul İkinci Baro Başkanlığına bağlı olarak avukatlık ofisinde devam etmektedir. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evlidir. İki çocuk babasıdır