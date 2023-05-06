1 BÖLGE - ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
|
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay