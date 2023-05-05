Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HATİCE YELİZ KARATAŞ

Hatice Yeliz Karataş

Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatice Yeliz Karataş
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1976
Kaynak: Anadolu Ajansı