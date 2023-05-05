ÖZGEÇMİŞİ

2 Temmuz 1973' te İzmir Torbalı'da doğdu. Babasının adı Ünal, annesinin adı Nermin'dir. Hukukçu; 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni dereceyle bitirdi. Vatani görevini Jandarma Komando Asteğmen olarak 1997 yılında Tunceli Nazimiye Jandarma Komando Bölüğünde tamamladı. Kurucusu ve sahibi olduğu hukuk bürosunun yöneticiliğini gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı birçok şirkete Hukuki Danışmanlık hizmeti verdi. Konya ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurullarında Hukukçu Üye olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler aldı. AK Parti'de Torbalı İlçe Başkanlığı, İzmir İl Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı, İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 26. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi oldu. AK Parti MKYK Üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 24 Haziran 2018 genel seçimleri sonucunda tekrardan İzmir Milletvekili seçildi. 27. Dönem İzmir Milletvekili olarak TBMM Adalet Komisyonu Üyeliğini sürdürmektedir. 18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi sonucunda MKYK Üyeliği görevine seçildi. Halen AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilen Kaya, Diş Hekimi Pınar Çağlar Kaya ile evli ve Beyza isimli bir kız çocuğu babasıdır.