Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMÜR ŞANLI

Ömür Şanlı

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ömür Şanlı
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
  • MESLEĞİ : Serbest
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1975
Kaynak: Anadolu Ajansı