ÖZGEÇMİŞİ

1971 yılında 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı Tutak'da doğdu. İlk öğrenimini Tutak'da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt'de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Eğitim Fakültesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayıp, çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. İlçe Gençlik Kolu, İl Gençlik Kolu ve Genel Merkez Gençlik Kolları (1996-2000) MYK üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 12 Eylül'de kapanan CHP Gençlik Kollarının 1996'da tekrar açılmasını sağlayan ekipde yer almıştır. İlçe Başkanlığı ve Ağrı il Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Bazı gazete ve dergilerde yazıları ve makaleleri yayınlanmıştır. Doğu ve Güney Doğu Anadolu yörelerinde Töre cinayetleri, Kadınların Eğitimleri konularında çeşitleri çalışmaları mevcuttur. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına üyedir. Tarım ve inşaat sektörüyle uğraşan, Savcı Sayan evli ve bir çocuk babasıdır.