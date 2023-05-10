ÖZGEÇMİŞİ

1972 yılında dünyaya gelen Şebnem Bursalı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. İkizler burcudur. Aslen Aydın'lıdır. Ancak kökeni Karadeniz ve Balkanlara kadar uzanmaktadır. Selanik, Arnavut göçmeni ve Trabzon Sürmeneli bir anne ve yörük bir babanın kızıdır. Üniversite eğitiminin ardından 1993 ve 1994 yılları arasında Reha Muhtar ile Ateş Hattı isimli programda yapım elemanı ve muhabir olarak TRT'de görev yapmıştır. Daha sonra Gün Gazetesi muhabirliği, Yeni Asır gazetesi köşe yazarlığı yapmış 1995 senesinde Yeni Asır Ankara Temsilcisi olmuştur. Atv'de İktidar Oyunu haber programı, Sabah Ankara'da Şebnem Bursalı'nın Oltasına Takılanlar isimli köşede, Takvim Gazetesi Ankara Temsilciliği ve köşe yazarlığı, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmenliği, Atv Ankara Temsilciliği, Takvim Gazetesi Ankara Temsilciliği ve köşe yazarlığı, Sabah muhabir ve röportaj yazarlığı gibi bir çok kurum bünyesinde görev almıştır. Turkuvaz Medya Grubu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanlık görevini de sürdüren Şebnem Bursalı İşletme üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. 2017 yaz sezonunda Washington Mentora College'de eğitim almıştır. Günümüzde ise Hukuk Fakültesinde eğitimini sürdüreceği açıklanmıştır.