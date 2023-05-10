ÖZGEÇMİŞİ

Kerem Ali SÜREKLİ, 19 Mart 1965 yılında, Babasının görev yaptığı Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Ali, Annesinin adı Perihan’dır. Avukat, 1983-1987 yılları arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Hukuk eğitimini tamamlayarak, 1988 yılında kendi soyadını taşıyan Sürekli Hukuk Bürosu’nu kurdu. 2001 yılında AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nda kurucu Teşkilat Başkanı ve İl Başkan Vekili, 2004 yılında AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı, 2009-2014 yılları arasında da İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu. 2012 yılının Ocak ayında AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı olarak atanan Sürekli, Kasım 2014’e kadar bu görevi yürüttü. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev alan Sürekli, Karşıyaka Spor Kulübü’nde İkinci Başkan olarak görev yaptı. 25.Dönem İzmir Milletvekili olarak seçildi. Tekrar 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçilen Kerem Ali Sürekli, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi oldu. İngilizce bilen Sürekli, evli ve bir çocuk babasıdır.