ÖZGEÇMİŞİ

1977 Diyarbakır doğumludur. İlkokulu Karşıyaka Alaybey İlköğretim okulunda ,lise öğrenimini İzmir Karşıyaka Lisesinde tamamlamıştır. Ankara Gazi üniversitesi Elektirik Elektronik Mühendisliği mezunudur. İngilizce eğitim almıştır. Askerliği Yedek Subay olarak İstanbul’da yapmıştır. 2001 yılından itibaren İzmir’de Kurucusu olduğu Sağlık ve Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirkette Genel Müdür olarak çalışmaktadır. 3 yıl AK Partiİ İzmir İl Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. İzmir İl Teşkilat Başkan Yardımcılığı yapan Veysel Güldoğan AK Parti’nin Tüm kademeleriyle görev almıştır. Müsiad İzmir denetim kurulu üyesidir. Diyarbakır Çüngüşlüler Kültür ve Dayanışma Derneğinde 5 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Elektrik Mühendisleri Odası ve İzmir Ticaret Odası Üyesi olan Veysel Güldoğan, evli ve Bir kız babasıdır.