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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN

Hüseyin Cahit Özden

Adalet ve Kalkınma Partisi
Hüseyin Cahit Özden
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kayseri
  • MESLEĞİ : Elektrik ve Elektronik Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1959
Kaynak: Anadolu Ajansı