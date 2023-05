ÖZGEÇMİŞİ

1971 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra lisansını Marmara Üniversitesi’nde (İngilizce) Elektronik/Bilgisayar bölümünde yaptı. Eğitim kariyerini sosyal bilimlere yönlendiren Cıngı yüksek lisansına Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam etti. Bu süre içerisinde postmodernite ve medya konularında çeşitli çalışmalar yaptı. Yüksek lisans eğitimine Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler anabilim dalında devam etti. 1999 yılında hazırlamış olduğu ‘Citizenship Theory and its Europan Dimensions’ (Vatandaşlık Teorisi ve Avrupa Boyutları) isimli tezle mezun oldu ve aynı yıl doktora tahsiline başladı. 2004 yılında doktoradan mezun olan Cıngı, savunduğu ‘Democratic Deficits of the EU and the Ways of Solution’ isimli teziyle AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Doktoru unvanını aldı. Doktora tezi Alfa Akademi Yayınları tarafından Türkçeye tercüme edilerek “Avrupa Birliği’nin Demokratik Eksiklikleri ve Çözüm Yolları” ismiyle basıldı. Demokrasi, Avrupa Birliği, Türkiye’nin AB üyeliği gibi sosyal ve siyasi konularda çeşitli gazete ve mecmualarda çalışmaları yayınlanan Cıngı, Kayseri Sanayi Odası, Müsiad gibi bazı Oda, STK ve ticari teşekküllerde de AB ve Dış Ticaret Danışmanlığı ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. Anadolu Sağlık Turizmi Derneği’nin de kurucuları arasında bulunmasının yanında Siyaset Akademisi Bölge Koordinatörlüğü, Kocasinan ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelikleri, Eğitim Kültür Komisyonu Başkanlığı gibi aktif görevler yaptı. İstanbul’da elektronik sektöründe Casio, Kodak gibi çeşitli dünya markalarında yöneticilik yaptı ve 2000 yılında hayatını memleketi Kayseri’de devam ettirme kararı aldı. Halen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim ve dış ticaret yapan kurucusu olduğu şirketin yöneticiliğiyle birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Dağı’nı dünya standartlarında bir kayak/turizm merkezi haline getiren Erciyes Master Planı sürecinde kurduğu Kayseri Erciyes A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.