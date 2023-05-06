ÖZGEÇMİŞİ

Konya / Kulu - 1969, Hacı, Zeynep. Tıp Doktoru; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Kamu kuruluşlarında hekimlik yaptı ve çeşitli görevlerde bulundu. Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi, ekonomik verimlilik, sağlık işletmelerinde yönetim ve organizasyon, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri aldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği Kurucu Başkanlığı, Kulu Cihanbeyli Yardımlaşma Kültür ve Çevre Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, EL-BİR Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Çocuk Diyabet ve Obezite Derneği Başkanlığı, Toplum Sağlığı AR-GE Derneği Üyeliği görevlerinde bulundu. Konya AK PARTİ İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 25, 26 ve 27. Dönemde Konya Milletvekili seçildi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli Meclis araştırması Komisyonları, İçişleri Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısıdır. Kürtçe ve İngilizce bilen Ağralı, evli ve 4 çocuk babasıdır.