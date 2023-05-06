ÖZGEÇMİŞİ

1964 Konya doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Evli ve iki çocuk babası. Amatör spor yöneticiliğine 1988 yılında Konya'da Taşkent Spor'un kuruculuğu ile başladı. Konya Futbol İl Tertip Komitesinde üye olarak çalıştı. Futbol İl Temsilciliği ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1998 yılında Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı oldu. 2001 yılında Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005 yılında TASKK Genel Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. 1996-2004 yılları arası Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2004-2006 yılları arasında Dr. Levent Bıçakçı Başkanlığında oluşturulan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda Amatörlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. 2008 yılında merhum Hasan Doğan Başkanlığında oluşan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunda tekrar görev alan Baykan yine Amatörlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi oldu ve Mahmut Özgener Başkanlığında da bu görevi halen devam etmektedir. 26 Aralık 2009 tarihinde TASKK Genel Başkanlığı görevine getirilen Baykan, İzcilik ve Taekwondo Federasyonlarının Yönetim Kurullarında da görev yapmış olup, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Şeref Diploması Ödülü sahibidir.