ÖZGEÇMİŞİ

1963 yılında Almanya’nın Ettlingen şehrinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Almanya’da, lise eğitimini ise Ankara Kız Lisesi’nde tamamladı. 1987 yılında ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü’nü Şeref Öğrencisi olarak bitirdi. Meryem Göka, AK Parti’nin 2008 yılı Olağan Kongresi’nde MKYK Üyeliğine seçilmesinin ardından Çevre Komisyonu Başkanlığı’na getirildi. 2011-2014 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanlığı görevini üstlenen Göka 2014 yılında ICAPP (Asya Siyasi Partiler Uluslararası Konferansı) Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2015 yılından itibaren ICAPP Eş Başkanı olarak görevine devam eden Göka, şu anda ise Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürmektedir. Anadili Almanca olan Göka çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Göka evli ve 3 çocuk annesidir.