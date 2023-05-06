ÖZGEÇMİŞİ

Konya/Meram/1989, Ziya, Feride. İnşaat Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kuruculuğu, AK Parti Gençlik Kolları Konya İl Başkanlığı, AK Parti Gençlik Kolları Ekonomi ve Mali İşler, Yerel Yönetimler ve Tanıtım Medya Birimlerinde Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Özboyacı, evli ve 2 çocuk babasıdır.