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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESRA ÖZBEK BALCI

Esra Özbek Balcı

Adalet ve Kalkınma Partisi
Esra Özbek Balcı
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Kütahya
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1977
Kaynak: Anadolu Ajansı