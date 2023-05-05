ÖZGEÇMİŞİ

25 Mayıs 1961 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. Babasının adı Ömer İlhan, annesinin adı Şefika'dır. 1974 yılında Cengiz Topel İlkokulundan, 1977 yılında Merkez Orta Okulundan, 1980 yılında ise Şanlıurfa Lisesinden mezun oldu. 1985'te Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nü bitirdi. 1987-1991 yılları arasında özel sektörde eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirket kurup, Bilgisayar Kursu, üniversiteye hazırlık dershanesi sürücü kursu kurdu ve bu kurumların Kurucu ve Müdürlüğünü yaptı. Akabinde 1994 yılında Harran Üniversitesi Şanlıurfa MYO'na öğretim görevlisi olarak atandı. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında `GAP'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Şanlıurfa Ekonomisine Yaptığı Olumlu Etkileri konusunda Yüksek Lisans (1997-1999) yaptı. 1994-1996 yılında Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, Harran Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1997 yılında Kahta Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü'ne atandı ve 10 yıl boyunca bu göreve devam etti, Şanlıurfa SMMM Odası Üyeliği ve Şanlıurfa Fıstıkçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve muhasipliği, Harran Üniversitesi Spor Kulübü (1998-2001) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve son olarak Muhasebe Bölüm Başkanı iken istifa ederek Milletvekili adayı oldu ve 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Bu dönemde Türkiye-Tacikistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yaptı. Kastamonu Üniversitesinde 'Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi' alanında Yüksek Lisans yaptı. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir (26.dönem) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı, halen Milli Savunma Komisyonu üyesi olup, TBMM'de kurulan 'Çölyak', 'Down Sendromu ve Otizm' Araştırma Komisyonlarında görev almıştır. Halen Türkiye- Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yapmakta olup, orta düzeyde İngilizce ve çok iyi derecede Kürtçe bilen Cevheri, Evli ve 3 çocuk babasıdır.