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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜGE YILDIZ TOPAK

Müge Yıldız Topak

Adalet ve Kalkınma Partisi
Müge Yıldız Topak
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
  • MESLEĞİ : İŞ VE MESLEK DANIŞMANI
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1982
Kaynak: Anadolu Ajansı