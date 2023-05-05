ÖZGEÇMİŞİ

1966 yılında Akçaabat’ta doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisansını bitirdi. Ardından Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Doktora çalışmaları yaptı. 1980’li ve 90’lı yıllarda MGV bünyesinde gençlik çalışmalarında bulundu ve İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından Fazilet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Uzun yıllar GENAR Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğünü yürüttükten sonra, bir süre Başbakanlık Başmüşavirliği vazifesini deruhte etti. İki kez AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı yaptı. Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı alanında iş görüyor. Evli ve üç çocuk babasıdır. İleri derecede İngilizce bilmektedir.