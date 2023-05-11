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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜLEYMAN ŞAHAN

Süleyman Şahan

Adalet ve Kalkınma Partisi
Süleyman Şahan
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Yozgat
  • MESLEĞİ : Kimyager
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1982
Kaynak: Anadolu Ajansı