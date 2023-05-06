ÖZGEÇMİŞİ
1995 yılında Yozgat’ta doğdu. 2019 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Ağırlıklı olarak ceza hukuku, idare hukuku, bilişim hukuku, ticaret hukuku ve icra hukuku alanlarında çalışan Av. Yusuf İBİŞ; pek çok kamu kurumuna, özel şirkete ve gerçek kişiye hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Ankara Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapan İBİŞ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı olarak ayrıca görev yapmaktadır.