-
Adem Boğa
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Ömer Çelik
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Ahmet Şahin
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Orhan Sümer
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Ayhan Dağtekin
Genç Parti
Adana
-
Süleyman Kart
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Ayşe Küçükosmanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Ayyüce Türkeş Taş
İyi Parti
Adana
-
Tarkan Kulak
Memleket Partisi
Adana
-
Ali Geçioğlu
Millet Partisi
Adana
-
Muharrem Varlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Salim Şengül
Salim Şengül
Adana
-
Gizem Gül Kürekçi
Sol Parti
Adana
-
Duygu Yılmaz
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Irmak Ildır
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Umut Serçe
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Ahmet Suseven
Vatan Partisi
Adana
-
Selahattin Baysal
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Tulay Hatımoğulları Oruç
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Abdurrahman Bilir
Zafer Partisi
Adana
-
Fisun Bozdoğan
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Ahmet Zenbilci
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Ali Göçer
Ali Göçer
Adana
-
Gürdal Topal
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Müzeyyen Şevkin
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Başar Erdinç Kılınç
Genç Parti
Adana
-
Bedri Böyük
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Osman Akmeşe
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Bilal Bilici
İyi Parti
Adana
-
Ethem Eke
Memleket Partisi
Adana
-
İdris Taşpınar
Millet Partisi
Adana
-
Ayşe Sibel Ersoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Eyüp Civelek
Sol Parti
Adana
-
Seda Aşkın
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Mahir Mertcan Kızılırmak
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Seçil Özkara
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Hatice Nesrin Kılıçay
Vatan Partisi
Adana
-
Erdem Gümüş
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Ferhat Kabaiş
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Adem Ocak
Zafer Partisi
Adana
-
Harun Aksoy
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Sunay Karamık
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Ayhan Öztaşlar
Ayhan Öztaşlar
Adana
-
Mehmet Şerif Dumrul
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Burhanettin Bulut
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Yusuf Arslan
Genç Parti
Adana
-
Resul Saydam
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Nazan Yabacı
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Göktürk Boyvadaoğlu
İyi Parti
Adana
-
Celal Güven
Memleket Partisi
Adana
-
Mehmet Yıldız
Millet Partisi
Adana
-
Mustafa İzgioğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Özge İpek
Sol Parti
Adana
-
Ahmet Faruk Ulaş
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
İbrahim Talha Türkan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Serhan Sadi Kocaman
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Banu Karahan
Vatan Partisi
Adana
-
Serdal Sündük
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Rojbin Çelik
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Ömer Faruk Cerit
Zafer Partisi
Adana
-
Sanem Çiğdem Boğa
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Abdullah Doğru
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
İrfan Tekdemir
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Sadullah Kısacık
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Fatih Gür
Fatih Gür
Adana
-
Sebiha Özdemir
Genç Parti
Adana
-
Meltem San
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
İhsani Toprak
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Mehmet Sertaç Durak
İyi Parti
Adana
-
Beste Tuncel
Memleket Partisi
Adana
-
Kazım Şen
Millet Partisi
Adana
-
Firdevs Cingözler
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Hayri Akgün
Sol Parti
Adana
-
Mesut Koyun
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Yusuf Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Şevval Soylu
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Rıza Beke
Vatan Partisi
Adana
-
Abdullah Abacı
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Mehmet Karakış
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Şeref Yorgancı
Zafer Partisi
Adana
-
Mehmet Akyol
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Faruk Aytek
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Yunus Oğuz
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Ayhan Barut
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Yıldız Çakay
Genç Parti
Adana
-
Cemre Bukan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Duran Koç
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Şule Gök Tüdeş
İyi Parti
Adana
-
Murat Aravi
Memleket Partisi
Adana
-
Fahrettin Kapçı
Millet Partisi
Adana
-
Alev Ataş
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Berfin Tibili
Sol Parti
Adana
-
Utku Alemdaroğlu
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Hilal Mut
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Mert Serçe
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Selver Kaplan
Vatan Partisi
Adana
-
Mustafa Bozkurt
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Delal Mamuk
Yeşil Sol Parti
Adana
-
İsmail Hakkı Erdoğmuş
Zafer Partisi
Adana
-
Bülent Öztürk
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Mustafa Yıldız
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Ayşe Gümüş
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Osman Berke Duvan
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Nedim Can Çerçel
Genç Parti
Adana
-
Veddat Mavlay
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Fatih Kılıç
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Remzi Oğuz Yılmaz
İyi Parti
Adana
-
Gökhan Kunt
Memleket Partisi
Adana
-
Mehmet Sapmaz
Millet Partisi
Adana
-
Uğur Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Yakup Durmuş
Sol Parti
Adana
-
Dila Akar
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Heybet Kanat
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Özgün Dincel
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Vahide Budak Uğur
Vatan Partisi
Adana
-
Volkan Çevik
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Feyruze Gümüş
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Hakan Kuşcu
Zafer Partisi
Adana
-
Doğan Can Toprak
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Hasan Hüseyin Kuşcu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Atike Zühal Cengiz
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Hüseyin Keser
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Şafak Varkal
Genç Parti
Adana
-
Ferman Hoşgül
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Canan Demircan
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Burak Yiğenoğlu
İyi Parti
Adana
-
Nilgün Topal
Memleket Partisi
Adana
-
Menderes Yakup Şen
Millet Partisi
Adana
-
Bünyamin Avcı
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Ali Deniz Erdem
Sol Parti
Adana
-
Meryem Mazman Kartal
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Seyit Güney Özdamar
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Hüseyin Alpan
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Mustafa Koz
Vatan Partisi
Adana
-
Ufuk Çıngırlar
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Şükran Efetürk
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Fatma Yağmur Şahbaz
Zafer Partisi
Adana
-
Fatma Ay
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Erol Kahraman
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Ali Bulmuş
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Erkan Karakaya
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Kağan Koyuncu
Genç Parti
Adana
-
Deniz Koç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Ceyhun Can Buğur
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
İsa Ayanoğlu
İyi Parti
Adana
-
Emine Genç
Memleket Partisi
Adana
-
Hasan Demircioğlu
Millet Partisi
Adana
-
Yusuf Baş
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Gamze Nur Yürek
Sol Parti
Adana
-
Onur Can Gürbüz
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Uğur Şabudak
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Kubilay Altuntaş
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Niyazi Koç
Vatan Partisi
Adana
-
Mustafa Yeter
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Münir Korkmaz
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Abdullah Çitci
Zafer Partisi
Adana
-
Fırat Taylan
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Kasım Pamuk
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Zekeriya Akduman
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Orhan Toklu
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Alev Esenköylü
Genç Parti
Adana
-
Peyruze İpek Gültekin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Mehmet Ateş
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Bahadır Ceyhanlı
İyi Parti
Adana
-
Dilek Tepe
Memleket Partisi
Adana
-
Nevzat Metin
Millet Partisi
Adana
-
Adem Gündoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Fatma Demirci
Sol Parti
Adana
-
Eda Bahar Kocabeyler
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Uluç Çağrı Yeltekin
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Cihat Duluklu
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Abdurrahim Köylü
Vatan Partisi
Adana
-
Mustafa Geldi
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Sevil Aracı
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Ercan Afşar
Zafer Partisi
Adana
-
Tarık Sümertaş
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Fatima Yurduseven
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Fatma Gezer
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Kübra Özbiçer Büyükikiz
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Kemal Gül
Genç Parti
Adana
-
Ethem Bozdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Fatma Dalgıç
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Erdinç Antepüzümü
İyi Parti
Adana
-
Meltem Şimşek
Memleket Partisi
Adana
-
Adil Işık
Millet Partisi
Adana
-
Ahmet Reha Yereşen
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Mehmet Alpaslan
Sol Parti
Adana
-
Hüseyin Evgin
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Şerefnur Etker
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Eren Yarat
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Aynızar Yurttaş
Vatan Partisi
Adana
-
Yusuf Aktürk
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Aziz Uslu
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Emre Güler
Zafer Partisi
Adana
-
Halil İbrahim Aslan
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Dinçer Dinç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Cumali Lenger
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Ahmet Korkmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Mehmet Yıldırım
Genç Parti
Adana
-
Mehmet Tahir Uncu
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Nihal Ağca
İyi Parti
Adana
-
Habib Koçak
Memleket Partisi
Adana
-
Abdurrahman Önel
Millet Partisi
Adana
-
Zekeriya Siverekli
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Ulaş Recep Durbaş
Sol Parti
Adana
-
Oğuzcan Kılıç
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Huri Melek Kırhan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Gürsel Bayram
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Ahmet Nihat Ata
Vatan Partisi
Adana
-
İbrahim Köse
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Evrim Ayman
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Abdullah Tanrıkulu
Zafer Partisi
Adana
-
İsmail İrci
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Melike Doğan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
İsmail Bekşen
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Sercan Polat
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Sevgi Arslan
Genç Parti
Adana
-
Ramazan Sarı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Emre Çalpan
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Erkan Can
İyi Parti
Adana
-
Abdulsamet Yıldırım
Memleket Partisi
Adana
-
Hakkı Öğüt
Millet Partisi
Adana
-
Hakan Uykız
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Özkan Kayar
Sol Parti
Adana
-
Mehmet Selim Akman
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Bahar Bulut
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Mehmet Can Ataş
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Süleyman Çelik
Vatan Partisi
Adana
-
İlhan Tümenci
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Songül Aydın
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Yarkın Koçar
Zafer Partisi
Adana
-
Rıtvan Bostancı
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Ramazan Çırak
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Sinan Ünal
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Seyfettin Can
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Mertcan Arslan
Genç Parti
Adana
-
Bahar Sezer
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Uğur Tokmak
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Ercan Atalay
İyi Parti
Adana
-
Yılmaz Karahan
Memleket Partisi
Adana
-
Bekir Örün
Millet Partisi
Adana
-
Atilla Duygun
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Gözde Yula
Sol Parti
Adana
-
Mustafa Çelik
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Meriç Ünver
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Murat Sarıkcı
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Mustafa Işık
Vatan Partisi
Adana
-
Salih Pınar
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Hafize Atlı
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Gökhan Sarıkaya
Zafer Partisi
Adana
-
Kenan Kaya
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Oğuzhan Gürhani
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Hüseyin Karadağlı
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Ebru Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Fatma Arslan
Genç Parti
Adana
-
İlyas Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Adana
-
Aslı Özkardeşler
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Sinem Uludamar
İyi Parti
Adana
-
Feyzi Vuralgil
Memleket Partisi
Adana
-
Mirialem Çinar
Millet Partisi
Adana
-
Mahmut Tülek
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Osman Deniz Kayar
Sol Parti
Adana
-
Semih Akkırcık
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Siraç Cancan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Yusuf Akman
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Furkan Olga
Vatan Partisi
Adana
-
İsmail Erdoğan
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Nezir Dorak
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Ahmet Güngör
Zafer Partisi
Adana
-
Zeliha Yıldırım
Adalet Birlik Partisi
Adana
-
Mehmet Kurtaran
Adalet ve Kalkınma Partisi
Adana
-
Mehmet Selim Öztaş
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Elife Müftüoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Adana
-
Esra Altunbaş
Genç Parti
Adana
-
Büşra Erdal
Halkın Kurtuluş Partisi
Adana
-
Hülya Akköz
İyi Parti
Adana
-
Emir Adıgüzel
Memleket Partisi
Adana
-
Zeki Yıldız
Millet Partisi
Adana
-
Tufan Bilen
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
-
Kandemir Kürekçi
Sol Parti
Adana
-
Eren Ararat
Türkiye İşçi Partisi
Adana
-
Murat Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Halil Bakır
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Erkan Dikmen
Vatan Partisi
Adana
-
Yusuf Ayaz
Yeniden Refah Partisi
Adana
-
Suat Nacar
Yeşil Sol Parti
Adana
-
Talha Nuri Yılmaz
Zafer Partisi
Adana