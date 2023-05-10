Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SİNANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SİNANPAŞA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SİNANPAŞA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 30,039 | Katılım Oranı: %90.85
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.4819,587 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %14.993,943 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.52,498 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.49128 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3284 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2257 oy
%100
Seçmen Sayısı: 30,456 | Katılım Oranı: %85.3
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.4216,961 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %31.017,801 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.57394 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 19,994 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,223 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%61.89 16,352 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.78 3,642 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.98 3,166 oy 0
İyi Parti
%10.92 2,885 oy 0
Saadet Partisi
%0.65 172 oy 0
Vatan Partisi
%0.3 80 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.24 64 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.23 62 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı