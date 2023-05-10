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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ELEŞKİRT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ELEŞKİRT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ELEŞKİRT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 20,010 | Katılım Oranı: %76.21
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.078,842 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %32.744,819 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.87717 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.13167 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.99145 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.229 oy
%100
Seçmen Sayısı: 21,008 | Katılım Oranı: %73.82
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.799,311 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %37.095,680 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.12325 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 8,331 oy 0
Millet İttifakı
%0 806 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.71 7,884 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%36.93 5,420 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%3.05 447 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.96 287 oy 0
Saadet Partisi
%1.89 277 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.85 272 oy 0
İyi Parti
%1.75 257 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.6 88 oy 0
Vatan Partisi
%0.19 28 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı