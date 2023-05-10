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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

PATNOS SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

PATNOS CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
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PATNOS MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 64,040 | Katılım Oranı: %80.01
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %74.5737,068 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %20.1710,028 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %3.941,959 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.75373 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.47234 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.148 oy
%100
Seçmen Sayısı: 60,978 | Katılım Oranı: %73.34
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %72.9332,318 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %26.2411,628 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %0.83367 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 10,594 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,277 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%73.67 36,608 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%19.82 9,852 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.17 1,576 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.49 742 oy 0
İyi Parti
%0.91 451 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.58 287 oy 0
Saadet Partisi
%0.5 250 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.26 129 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 79 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı