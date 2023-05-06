-
Hasan Süslü
Adalet Birlik Partisi
Aksaray
-
Cengiz Aydoğdu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aksaray
-
Ünal Bacık
Büyük Birlik Partisi
Aksaray
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Mustafa Bolakar
Genç Parti
Aksaray
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Cengiz Temel
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aksaray
-
Adem Polat
Halkın Kurtuluş Partisi
Aksaray
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Turan Yaldır
İyi Parti
Aksaray
-
Serpil Alaboyun
Memleket Partisi
Aksaray
-
Fikret Güneyli
Millet Partisi
Aksaray
-
Ahmet Karaman
Milli Yol Partisi
Aksaray
-
Ramazan Kaşlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray
-
Leyla Tombul
Sol Parti
Aksaray
-
Deniz Ay
Türkiye İşçi Partisi
Aksaray
-
Nefise Güneşer
Türkiye Komünist Hareketi
Aksaray
-
Adnan Kaynak
Türkiye Komünist Partisi
Aksaray
-
Mustafa Yılmaz
Vatan Partisi
Aksaray
-
Kazım Serkan Şimşek
Yeniden Refah Partisi
Aksaray
-
Bayram Oruç
Yenilik Partisi
Aksaray
-
Gülbahar Karataş
Yeşil Sol Parti
Aksaray
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Yılmaz İlhan
Yılmaz İlhan
Aksaray
-
Cengiz Öngün
Zafer Partisi
Aksaray
-
Ayten Keleş
Adalet Birlik Partisi
Aksaray
-
Hüseyin Altınsoy
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aksaray
-
Bayram Akkaş
Büyük Birlik Partisi
Aksaray
-
Ufuk Mutlu
Genç Parti
Aksaray
-
Bülent Cindarik
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aksaray
-
Şakir Polat
Halkın Kurtuluş Partisi
Aksaray
-
Ali Abbas Ertürk
İyi Parti
Aksaray
-
Tunca Tuncer
Memleket Partisi
Aksaray
-
Osman Kurnaz
Millet Partisi
Aksaray
-
Mehmet Kara
Milli Yol Partisi
Aksaray
-
Mustafa Zavlak
Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray
-
Abdullah Kahraman
Sol Parti
Aksaray
-
Emir Ersin Kahraman
Türkiye İşçi Partisi
Aksaray
-
Aslı Tanta
Türkiye Komünist Hareketi
Aksaray
-
Esen Zengin
Türkiye Komünist Partisi
Aksaray
-
Abdullah Sert
Vatan Partisi
Aksaray
-
Muhammed Topaç
Yeniden Refah Partisi
Aksaray
-
Nevzat İnci
Yenilik Partisi
Aksaray
-
Berdan Bora Akkaya
Yeşil Sol Parti
Aksaray
-
Mustafa Cem Poyraz
Zafer Partisi
Aksaray
-
Gökhan Moralıoğlu
Adalet Birlik Partisi
Aksaray
-
Sevinç Kasal
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aksaray
-
Hüseyin İşeri
Büyük Birlik Partisi
Aksaray
-
Sema Gül Karaosmanoğlu
Genç Parti
Aksaray
-
Müjgan Tatak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aksaray
-
Hüseyin Çoban
Halkın Kurtuluş Partisi
Aksaray
-
Naciye Akkuş Türk
İyi Parti
Aksaray
-
Ahmet Böge
Memleket Partisi
Aksaray
-
Nuri Yumuşak
Millet Partisi
Aksaray
-
Aşır Çoban
Milli Yol Partisi
Aksaray
-
Çiğdem Er
Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray
-
Hüseyin Sezer
Sol Parti
Aksaray
-
Ramazan Korkmaz
Türkiye İşçi Partisi
Aksaray
-
Hüseyin Tunç
Türkiye Komünist Hareketi
Aksaray
-
Mehmet Demirayak
Türkiye Komünist Partisi
Aksaray
-
Enes Demirkart
Vatan Partisi
Aksaray
-
Mustafa Selvi
Yeniden Refah Partisi
Aksaray
-
Sezer Hivda Özden
Yenilik Partisi
Aksaray
-
Sayma Ariç
Yeşil Sol Parti
Aksaray
-
Raşit Çağlak
Zafer Partisi
Aksaray
-
Mehmet Demir
Adalet Birlik Partisi
Aksaray
-
Sinan Özkan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Aksaray
-
Volkan Çalı
Büyük Birlik Partisi
Aksaray
-
Ramazan Kalkan
Genç Parti
Aksaray
-
Metin İdoğ
Hak ve Özgürlükler Partisi
Aksaray
-
Ercan Gümüş
Halkın Kurtuluş Partisi
Aksaray
-
Gürsel Keskin
İyi Parti
Aksaray
-
Vildan Yüksel
Memleket Partisi
Aksaray
-
Bekir Ergün
Millet Partisi
Aksaray
-
Hayati Ünsal
Milli Yol Partisi
Aksaray
-
Fatih Doğan
Milliyetçi Hareket Partisi
Aksaray
-
Soner Aslan
Türkiye İşçi Partisi
Aksaray
-
Murat Can Karabudak
Türkiye Komünist Hareketi
Aksaray
-
Mustafa Erdoğan
Türkiye Komünist Partisi
Aksaray
-
Mehmet Mücahit Akça
Vatan Partisi
Aksaray
-
Buhari Müslim Yetik
Yeniden Refah Partisi
Aksaray
-
Seyfullah Yılmaz
Yenilik Partisi
Aksaray
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İrfan Yakşi
Yeşil Sol Parti
Aksaray
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Erdal Kırlı
Zafer Partisi
Aksaray