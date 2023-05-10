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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SULUOVA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SULUOVA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
GÖYNÜCEK
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GÜMÜŞHACIKÖY
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HAMAMÖZÜ
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MERKEZ
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MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %0
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SULUOVA
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TAŞOVA
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SULUOVA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
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ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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MERZİFON
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SULUOVA
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TAŞOVA
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 35,156 | Katılım Oranı: %91.79
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.8322,731 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %15.894,959 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.713,032 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.02318 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.39121 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1651 oy
%100
Seçmen Sayısı: 33,797 | Katılım Oranı: %83.97
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.2220,280 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %25.837,154 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.95264 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 23,415 oy 0
Millet İttifakı
%0 7,555 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%59.85 18,813 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.64 4,602 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.85 3,725 oy 0
İyi Parti
%10.91 3,429 oy 0
Saadet Partisi
%1.28 401 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.12 352 oy 0
Vatan Partisi
%0.21 66 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.15 47 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı