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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞURCAN KURT

Uğurcan Kurt

Anavatan Partisi
Uğurcan Kurt
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı