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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HACI ALİ RAŞİTOĞLU

Hacı Ali Raşitoğlu

Anavatan Partisi
Hacı Ali Raşitoğlu
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Bartın
Kaynak: Anadolu Ajansı