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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDÜLKADİR KERİMOĞLU

Abdülkadir Kerimoğlu

Anavatan Partisi
Abdülkadir Kerimoğlu
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Bilecik
Kaynak: Anadolu Ajansı