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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMÜR ARSLAN

Ömür Arslan

Anavatan Partisi
Ömür Arslan
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı