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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEVİLAY ÇAĞLAYAN

Sevilay Çağlayan

Anavatan Partisi
Sevilay Çağlayan
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı