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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAMZE YETGİN

Gamze Yetgin

Anavatan Partisi
Gamze Yetgin
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı